Закрутил ли роман Жигунов с девушкой, похожей на Заворотнюк

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30 апреля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Жигунов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер и режиссер Сергей Жигунов и директор сахалинского кинофестиваля Виктория Ворожбит, судя по фотографиям на их страницах в социальных сетях, стали жить вместе. Говорят, что Виктория Ворожбит очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, на которой несколько лет назад хотел жениться Жигунов.

Жигунов так влюбился в красавицу Заворотнюк на съемках сериала "Моя прекрасная няня", что ушел от своей жены Веры Новиковой и развелся с ней после 22 лет брака. Но что-то у "прекрасной няни Вики" и Жигунова не заладилось, они расстались. Актер вернулся в семью. Вера его приняла, и они расписались второй раз.

На днях в СМИ появились сообщения о новом романе 57-летнего Сергея Жигунова. Якобы он ушел от 61-летней Новиковой к девушке - копии Насти Заворотнюк. Жигунов и Ворожбит познакомились 2018 году во время подготовки кинофестиваля на Сахалине. Это проект Жигунова. Они сработались, в прошлом году Виктория стала директором мероприятия.

Фолловеры рассмотрели фотографии в Инстаграм Ворожбит и Жигунова и заметили, что их фото один и тот же кот в одном интерьере в загородном доме актера в Абрамцево.

Кроме кота Жигунов и Ворожбит постят снимки баньки, расположенной около дома.