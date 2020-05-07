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СМИ показали, как Анна Семенович изменилась за 20 лет

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

СМИ показали, как Анна Семенович изменилась за 20 лет
Фото:Аннf Семенович, Dmitry Golubovich/globallookpress.com

СМИ опубликовали коллаж, в котором сравнили фотографии российской певицы и актрисы Анны Семенович. На одном снимке экс-участница группы «Блестящие» изображена 20 лет назад.

Источник отметил, что за последние несколько лет Анна Семенович набрала в весе и стала меньше соблюдать режим правильного питания. Кроме того, снимок «спустя 20 лет» подобран не самый удачный, на нем певица позирует на дачном участке с собранным урожаем в руках, без укладки и макияжа, в домашней одежде.

Отмечается, что, предположительно, фото сделано в период самоизоляции.

Ранее знаменитая оперная певица Анна Нетребко обратилась к поклонникам после месяца карантина без укладки и маникюра.

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