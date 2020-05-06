Собчак посоветовала Варнаве найти мужчину, который бы смог заткнуть ей рот

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6 мая 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Aleksey Bychkov/Global Look Press, ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в рамках своего YouTube-проекта взяла интервью у юмористки Екатерины Варнавы. В ходе беседы она поинтересовалась у своей гостьи, почему она до сих пор не вышла замуж.

Варнава признала себя не готовой к браку и рождению ребенка. Ее уже два раза звали под венец – первым ухажером был неизвестный в мире шоу-бизнеса мужчина, а вторым – телеведущий и ее коллега Дмитрий Хрусталев. При этом на оба предложения Екатерина ответила отказом.

Как отметила Ксения Собчак, Екатерине нужен сильный мужчина, который сможет заткнуть ей рот и решить ее проблемы. "Чтобы, понимаешь, он пришел, тебе сказал: «Заткнись, будешь вот так, так и так. И вопросы сейчас все решим. Сиди, помалкивай»", — сказала она.

На что Варнава ответила, что, конечно, хотелось бы сильного мужчину рядом, но только "не смотрят на меня сильные мужики". И вдруг, застеснявшись, признала, что "за мной сейчас кто-то ухаживает". Это сильный мужчина творческой профессии, но не коллега и ей с ним интересно.

А со своим гражданским мужем Константином Мякиньковым, с которым прожила вместе шесть лет, Екатерина Варнава уже год как порвала. Совместные выходы в свет и участие в проектах – всего лишь знак крепкой дружбы.

Телеведущая Ксения Собчак оценила деятельность кинорежиссера Никиты Михалкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)6 Май 2020 в 4:45 PDT