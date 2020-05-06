Агата Муцениеце попросила хейтеров перевести деньги за развод на карту: «Сейчас такие времена, пандемия, все дела»

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6 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Агата Муцениеце, Instagram

Российская актриса Агата Муцениеце ответила «диванным критикам» на их замечания по поводу ее поведения во время развода с актером Павлом Прилучным. Известно, что пара одновременно сделала официальные заявления о своем расставании в феврале.

Пользователи обвинили Агату в том, что она пытается заработать на разводе. Причиной этому послужили публичные рассказы актрисы о взаимоотношениях с Павлом Прилучным после развода. Экс-супруга называет его поведение «агрессивным» и «неадекватным».

«Пишут, что я зарабатываю миллионы на разводе. Пожалуйста, если вы их нашли, переведите мне их на карту! Потому что сейчас такие времена, пандемия, все дела…», - иронично высказала актриса.

Кроме того, Агата добавила, что не знает, куда делись ее миллионы, которые она заработала на ссорах с Павлом.