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Муцениеце и Прилучный договорились и поделили детей: дочь с мамой, сын - с папой

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Муцениеце и Прилучный договорились и поделили детей: дочь с мамой, сын - с папой
Павел Прилучный, фото из соцсети

Агата Муцениеце и Павел Прилучный не могут оформить развод из-за эпидемии коронавируса. Недавно актриса пожаловалась на Прилучного. Агата, рыдая, причитала, что ей с детьми приходится уходить из дома из-за пьяного Паши. По ее словам, они уехали в квартиру.

Но, как оказалось, не такой уж плохой отец Прилучный. На выходной детей привезли к папе.   Павел занимался с семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией. Кормил вкусностями, устраивал интересные игры.

Пока  супруги решили поделить детей - сын остался с отцом, дочь уехала с мамой в квартиру. Оба, Агата и Павел, выкладывают в Инстаграм фото, как они проводят время с детьми.  Прилучный умеет не только пожарить яичницу, но и сделать это красиво.
Муцениеце признала, что рассказав о скандале,  «выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс». Она хочет, чтобы проблема решилась, и далее все участники истории начали новый и светлый путь.

Она хочет, чтобы у Павла было все хорошо. Она поняла все свои ошибки, обещает больше их не совершать. Актриса ставит перед собой задачу - «обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех».

ИЧ

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