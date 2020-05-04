Как Дженифер Лопес на батуте прыгала

50-летняя певица вынуждена была отложить свадьбу с Алексом Родригесом, которую они запланировали на весну 2020-го после того, как обручились в марте 2019 года. Но Лопес сохраняет позитивный настрой даже в этих условиях.
Звезда фильма «Стриптизерши» поделилась в соцсети фото. На них артистка выглядит беспечной и счастливой. Она призвала всех поклонников сохранять веселое настроение в нынешнее непростое время.
«У меня вошло в привычку называть три вещи, за которые я благодарна, как только открываю глаза утром, а ночью, когда я лежу в постели, я перечисляю вслух три хороших вещи, которые произошли за день, — поделилась своим ритуалом для хорошего настроения звезда. — Это может быть что угодно. И каждый раз я стараюсь говорить что-то новое. Оставайтесь позитивными и будьте в безопасности. Люблю вас и скучаю по всем. Скоро мы будем вместе».
Посмотреть эту публикацию в Instagram