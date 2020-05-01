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Джигурда вызвал Соловьева на боксерский поединок

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Джигурда вызвал Соловьева на боксерский поединок
Никита Джигурда. Фото: соцсети

Актер и музыкант Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на боксерский поединок. Таким образом артист решил продемонстрировать журналисту своё недовольство его поведением.

Джигурда перечислил ряд моментов, в которых не согласен с позицией Соловьева. Среди них: заявление о получении артистом паспорта ДНР, конфликт с вирусологом Игорем Гундаровым и спортивным комментатором Василием Уткиным и некоторые другие претензии.

«Ты можешь только над слабыми изгаляться. Тренируешься, боксируешь. Поэтому пусть будет боксерский бой. Ты же моложе меня — не бойся получить», - обратился Джигурда к Соловьеву.

АБ

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