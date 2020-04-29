Александр Домогаров намерен судиться с руководством МХАТ им. Горького

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29 апреля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: StarHit

фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Александр Домогаров, который в марте со скандалом разорвал отношения с МХАТ им. Горького, хочет обратиться в суд. Он считает, что руководство театра нагло его обмануло и он не намерен пускать ситуацию на самотек.

«Кто из адвокатов возьмет дело о возврате артисту невыплаченных денег от сыгранных в марте спектаклей во МХАТе? Договора о выполненной работе на руках. В условиях, когда актеры не получают зарплату, когда тяжело всем — эти люди сочли, что им необязательно выплачивать деньги за сделанную работу. Я теряюсь от подлого отношения к артисту, который приносил доход и зарплату работникам театра», –заявил он.

У актёра также много претензий к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову. «Пусть Бояков, этот лживый человек, ответит перед законом совести. Я отдам эти деньги тому, кто накажет Боякова и лжеМХАТ. Он заходил ко мне в течение полугода, жал руки и говорил, что очень рад моему приходу во МХАТ, на что я отвечал, что являюсь артистом театра имени Моссовета. Но год работал на Боякова и приносил прибыль его театру», — продолжил Домогаров.

Ранее театр комментрировал сложившуюся ситуацию: «Никаких разногласий с артистом А.Ю. Домогаровым со стороны руководства МХАТ им. М. Горького никогда не было. Заявление, сделанное им, является для театра неожиданностью. Театр всегда исправно исполнял и исполняет свои обязательства по оплате услуг привлеченных актеров, в том числе и его услуг».