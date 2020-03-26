Домогаров жалуется на неполученный гонорар, театр опровергает его заявление

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26 марта 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актер Александр Домогаров, который покинул МХАТ им. Горького во время проходящего с аншлагом спектакля «Сцены из супружеской жизни» Андрея Кончаловского, рассказал, что в чем причина его ухода.

По словам Домогарова, перед каждым спектаклем он подписывал договор с театром, причем, всегда это происходил.

«Тут же мне его выдали за полчаса до выхода на сцену, когда было совершенно не до этого. Денег за выполненную работу я не видел по сей день», – цитирует Домогарова Стар Хит.

В театре прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Никаких разногласий с артистом А.Ю. Домогаровым со стороны руководства МХАТ им. М. Горького никогда не было. Заявление, сделанное им, является для театра неожиданностью. Театр всегда исправно исполнял и исполняет свои обязательства по оплате услуг привлеченных актеров, в том числе и его услуг», – говорится в официальном сообщении на сайте МХАТ им. Горького.

В пресс-службе также отметили, что театр надеется на дальнейшее продолжение сотрудничества с Домогаровым.

Об уходе актера из театра высказалась известный блогер Лена Миро, которая считает, что причиной конфликта мог стать алкоголь. Якобы актер «довел себя до развала» и в профессии, и в личности. В итоге Миро в своем Telegram-канале посоветовала Домогарову меньше пить.

Ранее Домогаров открестился от работы с этим театральным режиссером Туминасом.