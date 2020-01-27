"Я не работаю с Туминасом!" - Домогаров открестился от работы с этим театральным режиссером

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27 января 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Александр Домогаров, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актер театра и кино Александр Домогаров открестился от работы с режиссером Римасом Туминасом.

Домогаров сильно изменился внешне, и актера начали активно обсуждать в сети.

Поклонники Домогарова с трудом узнают располневшего артиста. Новые театральные работы Домогарова не обсуждаются. Известно, что Домогаров снимался в роли генерала Милорадовича в фильме "Союз спасения", премьера которого состоялась 18 декабря 2019 прошлого года.

Также актер снимался в четвертой части "Гардемаринов", которые выйдут в прокат в 2020 году.

Александра Домогарова спросили, почему режиссер Римас Туминас решил заменить его в постановке "Генри и Эллен»" на актера ТЮЗа Игоря Гордина.

Ранее Туминас заявил, что лишил Домогарова роли из-за его "распущенности".

Домогаров же от работы с Туминасом: "Какой Генри, Господи?! Какой Туминас?! Я не работаю с Туминасом!"