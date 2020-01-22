Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Пользователи сети едва узнали изменившегося Александра Домогарова

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователи сети едва узнали изменившегося Александра Домогарова
актер Александр Домогаров, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пользователи социальной сети Instagram едва узнали изменившегося актера Александра Домогарова на новой фотографии. Снимок вчера на своей страничке опубликовала знаменитая певица Любовь Успенская.

На фото Любовь позирует рядом с Александром. Оба артиста одеты в строгие черные костюмы. Многие, однако, заметили, что не сразу узнали Домогарова – ряду подпчисчиков показалось, что его внешность в последнее время очень изменилась.

Некоторые предположили, что это связано с тем, что актер набрал вес. Другие встали на защиту Александра и заявили, что все дело в неудачном ракурсе, который выбрал фотограф.

Фолловеры также обсудили "чересчур гладкое" лицо Успенской и призвали ее не увлекаться походами к косметологу.

Читайте также:

1. В сети обсуждают увеличившиеся губы Наташи Королевой

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)21 Янв 2020 в 10:52 PST

ЕТ

//картина дня

Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. А еще…

Общество

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если долги за коммуналку отдать коллекторам

Журналисты рассказали, что будет, если коллекторским агентствам в России позволят в полной мере работать с долгами по ЖКХ. Ранее стало известно, что взыскание сумм с граждан могут отдать коллекторам.

В новом скандале в королевском семействе по старой привычке уже ищут российский след. Ведь в Англии много сторонников так называемой теории заговора.

В новом скандале в королевском семействе по старой привычке уже ищут российский след. Ведь в Англии много сторонников…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Он подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы…

//новости ан

Бурное обсуждение пользователей Сети вызвал пост 47-летнего актера Максима Виторгана о предательстве. Пользователи решили, что его бросила новая возлюбленная Нино Нинидзе…

//новости ан

//новости ан

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль…

//новости ан

Долгие годы в культурном бомонде было традицией ругать экс-министра культуры Мединского, но теперь в Сети уже поговаривают, что бывшего главу Минкульта мы еще вспомним…

//новости ан

Утром в среду, 22 января, анонимы сообщают о "минировании" различных зданий в Москве. Согласно последним данным, угроза взрывов есть в столичном метро, на Белорусском…