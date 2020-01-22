Пользователи сети едва узнали изменившегося Александра Домогарова

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22 января 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

актер Александр Домогаров, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пользователи социальной сети Instagram едва узнали изменившегося актера Александра Домогарова на новой фотографии. Снимок вчера на своей страничке опубликовала знаменитая певица Любовь Успенская.

На фото Любовь позирует рядом с Александром. Оба артиста одеты в строгие черные костюмы. Многие, однако, заметили, что не сразу узнали Домогарова – ряду подпчисчиков показалось, что его внешность в последнее время очень изменилась.

Некоторые предположили, что это связано с тем, что актер набрал вес. Другие встали на защиту Александра и заявили, что все дело в неудачном ракурсе, который выбрал фотограф.

Фолловеры также обсудили "чересчур гладкое" лицо Успенской и призвали ее не увлекаться походами к косметологу.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)21 Янв 2020 в 10:52 PST