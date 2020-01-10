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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В сети обсуждают увеличившиеся губы Наташи Королевой

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают увеличившиеся губы Наташи Королевой
певица Наташа Королева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи социальной сети Instagram обсуждают новую фотографию известной певицы Наташи Королевой, на которой ее губы выглядят увеличенными. Снимок был опубликован вечером в минувший четверг.

Фолловеры Королевой обратили внимание, что на фотографии очень много ретуши: кожа "отшлифована", брови сделаны идеально четкими, а губы кажутся очень большими.

Некоторые заявили, что во внешности Наташи на этом снимке не заметно ничего натурального. Некоторые назвали губы артистки "варениками" и отметили, что они испортили ее лицо. Другие заступились за певицу, отметив, что это художественный снимок, который намеренно был отретуширован.

 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)9 Янв 2020 в 9:44 PST

ЕТ

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