В сети обсуждают увеличившиеся губы Наташи Королевой

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10 января 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

певица Наташа Королева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи социальной сети Instagram обсуждают новую фотографию известной певицы Наташи Королевой, на которой ее губы выглядят увеличенными. Снимок был опубликован вечером в минувший четверг.

Фолловеры Королевой обратили внимание, что на фотографии очень много ретуши: кожа "отшлифована", брови сделаны идеально четкими, а губы кажутся очень большими.

Некоторые заявили, что во внешности Наташи на этом снимке не заметно ничего натурального. Некоторые назвали губы артистки "варениками" и отметили, что они испортили ее лицо. Другие заступились за певицу, отметив, что это художественный снимок, который намеренно был отретуширован.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)9 Янв 2020 в 9:44 PST