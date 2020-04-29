Телеведущая Жанна Бадоева рассказала, как проводит карантин дома в Италии

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29 апреля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото из соцсетей, Instagram zhanna_badoeva

Жанна Бадоева вместе с мужем и детьми живет всего в 20 минутах езды на машине от Венеции. К слову, телеведущая стала единственным иностранным журналистом, получившим разрешение снимать на территории страны. Жанна рассказала о жизни в Италии на карантине.

«Сейчас у нас в Италии карантин продлен до 4 мая. Обещают, что с середины мая понемногу начнут открывать различные предприятия. Хотя воздушное пространство откроют еще не скоро. Но мы ведем подготовку: планируем выпуски и, как только что-то откроется, сразу рванем на съемки», - поделилась в интервью teleprogramma.pro звезда.

Также женщина призналась: она все время уезжает работать, а когда возвращается, выйти из квартиры очень сложно.

«Мы столько ездили в последнее время и так устали, что удовольствием находимся дома. Мы с мужем и дочкой много общаемся: смотрим фильмы, загораем на террасе, когда погода позволяет. Для разнообразия времяпровождения в нашей жизни появились шахматы. И я испекла пирог — первый раз в жизни,» - отмечает Бадоева.

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