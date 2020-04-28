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Гор рассказал, когда Бабкину выпишут из больницы

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Гор рассказал, когда Бабкину выпишут из больницы
Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: соцсети

Евгений Гор рассказал о состоянии здоровья певицы Надежды Бабкиной. Ранее стало известно, что народную артистку РСФСР госпитализировали, врачи диагностировали у неё пневмонию. Коронавирус у исполнительницы не подтвердился.

Гор успокоил поклонников артистки и заверил, что ее здоровье с каждым днем улучшается. По словам врачей, скоро Бабкину выпишут из больницы.

«Спешу сообщить вам, что мы каждый день с ней на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой», - рассказал он в соцсети.

АБ

Общество

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