Стало известно, кто временно заменит в «Модном приговоре» Александра Васильева

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28 апреля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Васильев, Anatoly Lomohov/Russian Look

Стало известно, кто временно заменит историка моды Александра Васильева, который недавно переболел пневмонией, на должности ведущего популярной телевизионной программы "Модный приговор".

Согласно последней информации, на ближайшие пять программ Александра Васильева заменит в роли модного судьи Дмитрий Дибров, а следующие пять передач проведет Валдис Пельш, передает kp.ru.

Известно, что Александр Васильев, перенесший двустороннее воспаление легких, в настоящий момент находится на самоизоляции и восстанавливает здоровье. Сообщается, что историк моды много читает, разбирает свои архивы и готовится к будущим телеэфирам.