У Марии Кожевниковой упало давление, о чем она рассказала своим подписчикам в Instagram

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27 апреля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram mkozhevnikova

Мария Кожевникова на днях заставила поклонников поволноваться. У актрисы резко упало давление, о чем она рассказала своим подписчикам в соцсети.

Звезда сфотографировала экран медицинского прибора для измерения артериального давления, а снимок выложила в Instagram. Показатели у Марии намного меньше нормы – 88 на 45. Кожевникова попросила помощи у фолловеров.

«Сегодня обо мне. Какие советы, кроме кофе?»,– написала артистка.

Пользователи сети принялись давать женщине советы. Например, поднимать давление с помощью нелекарственных средств. Еще Маше порекомендовали съесть что-нибудь кислое, выпить сладкий крепкий чай или положить соль под язык.

Ранее всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась фотографиями из своего «советского прошлого».