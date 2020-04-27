У Марии Кожевниковой упало давление, о чем она рассказала своим подписчикам в Instagram

Мария Кожевникова на днях заставила поклонников поволноваться. У актрисы резко упало давление, о чем она рассказала своим подписчикам в соцсети.
Звезда сфотографировала экран медицинского прибора для измерения артериального давления, а снимок выложила в Instagram. Показатели у Марии намного меньше нормы – 88 на 45. Кожевникова попросила помощи у фолловеров.
«Сегодня обо мне. Какие советы, кроме кофе?»,– написала артистка.
Пользователи сети принялись давать женщине советы. Например, поднимать давление с помощью нелекарственных средств. Еще Маше порекомендовали съесть что-нибудь кислое, выпить сладкий крепкий чай или положить соль под язык.
Ранее всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась фотографиями из своего «советского прошлого».
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