Ирина Шейк поделилась детскими снимками из «советского прошлого»

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27 апреля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Шейк, Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась фотографиями из своего "советского прошлого". Напомним, знаменитость родилась в городе Еманжелинск, расположенном в Челябинской области России.

В сторис на своей страничке в Instagram 34-летняя Ирина показала архивные снимки с утренников в детском саду. На фотографиях будущая модель позирует на фоне новогодней елки, рядом с Дедом морозом, а также со своей подругой.

Одета Шейк была так же, как любая среднестатистическая девочка – в нарядные платья с рюшками и белые плотные колготки или носки.

Кадры сохранил портал teleprogramma.pro.