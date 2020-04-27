Ирина Шейк поделилась детскими снимками из «советского прошлого»

Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась фотографиями из своего "советского прошлого". Напомним, знаменитость родилась в городе Еманжелинск, расположенном в Челябинской области России.
В сторис на своей страничке в Instagram 34-летняя Ирина показала архивные снимки с утренников в детском саду. На фотографиях будущая модель позирует на фоне новогодней елки, рядом с Дедом морозом, а также со своей подругой.
Одета Шейк была так же, как любая среднестатистическая девочка – в нарядные платья с рюшками и белые плотные колготки или носки.
Кадры сохранил портал teleprogramma.pro.