Брэдли Купера и Ирину Шейк сняли вместе на вечеринке

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4 февраля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, которые летом прошлого года объявили о расставании. Знаменитости появились на вечеринке в Лондоне.

В Instagram выложили снимок, на котором позируют Купер, Шейк и главный редактор британского журнала Эдуард Эннинфул. Мужчины стоят в смокингах, а российская модель красуется в необычном платье, больше похожем на купальник. Купер и Шейк впервые появились вместе после расставания. Их поклонники тут же пустили слух о воссоединении пары. Насколько известно, знаменитости пока не успели обзавестись вторыми половинками.