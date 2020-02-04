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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Брэдли Купера и Ирину Шейк сняли вместе на вечеринке

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Брэдли Купера и Ирину Шейк сняли вместе на вечеринке
фото: pixabey

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, которые летом прошлого года объявили о расставании. Знаменитости появились на вечеринке в Лондоне.

В Instagram выложили снимок, на котором позируют Купер, Шейк и главный редактор британского журнала Эдуард Эннинфул. Мужчины стоят в смокингах, а российская модель красуется в необычном платье, больше похожем на купальник.  Купер и Шейк впервые появились вместе после расставания. Их поклонники тут же пустили слух о воссоединении пары. Насколько известно, знаменитости пока не успели обзавестись вторыми половинками. 

СЕ

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