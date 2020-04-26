Мороз стала смелее после развода с Богомоловым

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26 апреля 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дарья Мороз, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса театра и кино Дарья Мороз стала смелее выклыдывать в соцсети свои фотографии а разных образах.

Пользователи сети заметили, что Мороз похорошела после развода с Константином Богомоловым.

Фолловеры активно обсуждают новое фото 36-летней актрисы в черном парике. Пользователи сети рассмотрели все стильное фото бывшей супруги Богомолова и оценили ее стройную подтянутую фигуру. «Фигура прелесть», «Брюнетка — это прям ваше. Вы всегда такая разная, но всегда красивая», «Огонь и грация», «Ухххх, я не знаю, куда все смотрят, лично я обнаружила крутой орех», «Очень идет цвет и мейк», «Какая ты здесь огонь», «Так хорошо Вам с темными волосами», — оценивают фолловеры Дарью Мороз.

Напомним, Константин Богомолов уже женился на Ксении Собчак. Дочь Анну они воспитывают вместе с бывшей женой.