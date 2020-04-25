Супруга музыканта Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией

Супруга известного российского музыканта Максима Леонидова Александра Камчатова в субботу, 25 апреля, рассказала об их задержании сотрудниками полиции в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.

Женщина подчеркнула, что они с мужем не считают себя нарушителями режима самоизоляции, поскольку ни с кем не видятся и изредка выходят в ближайший парк на прогулку.