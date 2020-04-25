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Супруга музыканта Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Супруга музыканта Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией
Максим Леонидов, Anatoly Lomohov/Russian Look
Супруга известного российского музыканта Максима Леонидова Александра Камчатова в субботу, 25 апреля, рассказала об их задержании сотрудниками полиции в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.
 
Женщина подчеркнула, что они с мужем не считают себя нарушителями режима самоизоляции, поскольку ни с кем не видятся и изредка выходят в ближайший парк на прогулку.
 
В комментарии Пятому каналу Александра Камчатова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов остановили их и попросили предъявить документы. После этого супругов вместе с собакой посадили в машину и отвезли в 49-е отделение полиции, чтобы составить протокол. "Я даже не знаю, что мы нарушили", – подчеркнула жена Максима Леонидова. Она также заметила, что на входе в Шуваловский парк нет ни ограждений, ни лент, ни объявлений, свидетельствующих о том, что прогулки запрещены.
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