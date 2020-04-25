Музыканта группы «Секрет» Максима Леонидова забрали в полицию вместе с женой и собакой

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25 апреля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Прогулка парке с женой и собакой для музыканта групп «Секрет» Максима Леонидова закончилась задержанием. Все семейство, включая четвероногого питомца, забрали в отделение полиции. Музыкант нарушил режим самоизоляции.

«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — сообщил он изданию «Фонтанка».

Музыкант сообщил, что силовики никаких грубостей себе не позволяли, но настойчиво желали сопроводить всех в отделение. И даже заступничество депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, которому предложил позвонить Леонидов, не помогло. Народному избраннику пришлось лично приезжать в отделение, чтобы вызволить исполнителя.