Вассерман рассказал о своей последней возлюбленной

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24 апреля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия1

Анатолий Вассерман. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Pravda Komsomolskaya

Анатолий Вассерман рассказал о периоде в своей жизни, когда был влюблён в девушку. Интеллектуал признался, что больше не испытывал подобного чувства за всю свою жизнь.

Вассерман поделился, что был влюблен в одноклассницу. «Вся мужская половина нашего класса была влюблена в одну девочку. Я тоже был влюблен в нее. Ее звали Лена Никифорова. Она была моей последней любовью и девушкой, которая нравилась», - рассказал он. Телеведущий добавил, что долго не мог забыть возлюбленную.

Также он добавил, что на первом курсе института принял решение отказаться от интимной близости, и выполняет это решение уже более полувека.