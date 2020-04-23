Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вассерман считает, что после пандемии может произойти воссоединение СССР

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Вассерман считает, что после пандемии может произойти воссоединение СССР
Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Анатолий Вассерман считает, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции государства, которые раньше входили в состав СССР, могут снова объединиться.

«Нужно воссоздать единый рынок всей России в том объеме, который во времена моей молодости назывался Советский Союз. Без этого мы просто не сможем хозяйствовать», - считает публицист. По его словам, разрабатывать что-то новое будет целесообразно только в том случае, если население страны составляет хотя бы 200 миллионов.

Вассерман уверен, что воссоединение стран произойдет в ближайшие несколько лет, однако в процессе будет «очень много сопротивляющихся».

АБ

Общество

Главный пульмонолог Минздрава рассказал, насколько точны тесты на COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава рассказал, насколько точны тесты на COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского медицинского университета Сергей Авдеев допустил, что при выявлении коронавирусной инфекции по результатам тестов возможна погрешность.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью