Кристина Орбакайте показала свое архивное фото в необычном образе

Кристина Орбакайте показала поклонникам свое архивное фото. Певица выложила в Instagram снимок, на котором ей 25 лет.
Звезда подписала, что фотография сделана в 1996 году. Над ярким образом юной артистки поработали Игорь Чапурин и Лев Новиков.
Фолловеры оценили внешний вид Орбакайте и осыпали ее комплиментами в комментариях.
«Кристина, вы великолепны», - написала Mashapostovoytenko.
«Ух! Как хороша», - восхитилась Elena_rudy.
«Этот стиль Вам идет», - считает Irina_ut_mi.
Ранее Максим Галкин поделился, как он начинает день вместе с сыном.
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Образ 1996 года гениальных мастеров @igorchapurin и Льва Новикова ????????#фотоархив #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite