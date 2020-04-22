Кристина Орбакайте показала свое архивное фото в необычном образе

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22 апреля 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram orbakaite_k

Кристина Орбакайте показала поклонникам свое архивное фото. Певица выложила в Instagram снимок, на котором ей 25 лет.

Звезда подписала, что фотография сделана в 1996 году. Над ярким образом юной артистки поработали Игорь Чапурин и Лев Новиков.

Фолловеры оценили внешний вид Орбакайте и осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Кристина, вы великолепны», - написала Mashapostovoytenko.

«Ух! Как хороша», - восхитилась Elena_rudy.

«Этот стиль Вам идет», - считает Irina_ut_mi.

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