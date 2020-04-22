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Любовь Успенская призналась, что жалеет о сделанных «уколах красоты»

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская призналась, что жалеет о сделанных «уколах красоты»
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В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" певица Любовь Успенская рассказала, что жалеет о сделанных инъекциях. 

С корреспондентом "АН" Любовь Успенская поделилась новостью о том, что сделала увеличение губ, но результатом недовольна: "Честно говоря, не ожидала такого результата. У меня была съёмка клипа и там нужны были накачанные губы. Вот я их накачала, но чересчур", – призналась она. 

При этом, к другим вмешательствам косметолога певица в последнее время не прибегает: "Я ничего сейчас не делаю. Потому что на реабилитацию нужно время. А у меня его нет. Будут же синяки". Вместо этого Успенская всё свободное время посвящает музыке. 

В конце марта Любовь Успенская заставила поволноваться поклонников, рассказав в Инстаграм, как внезапно потеряла сознание и сильно ушиблась. 

 

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