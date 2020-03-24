Любовь Успенская рассказала о том, что потеряла сознание и получила ушибы

Любовь Успенская заставила поволноваться поклонников. Женщина рассказала, как недавно она почувствовала себя плохо.
Звезда поделилась своим состоянием на странице в Instagram.
«Все события, которые происходили в последнее время, конечно, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла ещё какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше», - сообщила Успенская.
Но, несмотря на неудачи, певица не теряет оптимизма и напоминает подписчикам: жизнь прекрасна!
«Сегодня, я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить. За это время накопилось очень много работы, в ближайшее время меня ожидают съемки новых клипов, записи новых песен, съемки новых, интересных шоу и ещё много чего интересного», - заверила подписчиков Любовь.
Фолловеры не остались в стороне и пожелали любимой артистке в комментариях крепкого здоровья и сил.
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Друзья мои! Все события, которые происходили в последнее время, конечно же подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла ещё какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше???? Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Друзья, запомните! Ничто нас не сломает! Сегодня, я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить. За это время накопилось очень много работы, в ближайшее время меня ожидают съемки новых клипов, записи новых песен, съемки новых, интересных шоу и ещё много чего интересного! Сегодня утром, решила напомнить, и вам друзья, и своим близким, что я ещё и неплохой повар ???? Никакие невзгоды не смогут нас одолеть❤️ ⠀ #успенская #вафли #cook #beauty #morning #lifeisgood #жизньпрекрасна