Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Любовь Успенская рассказала о том, что потеряла сознание и получила ушибы

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская рассказала о том, что потеряла сознание и получила ушибы
Фото из соцсетей, Instagram uspenskayalubov_official

Любовь Успенская заставила поволноваться поклонников.  Женщина рассказала, как недавно она почувствовала себя плохо.

Звезда поделилась своим состоянием на странице в Instagram.

«Все события, которые происходили в последнее время, конечно, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла ещё какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше», -  сообщила Успенская.

Но, несмотря на неудачи, певица не теряет оптимизма и напоминает подписчикам: жизнь прекрасна!

«Сегодня, я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить. За это время накопилось очень много работы, в ближайшее время меня ожидают съемки новых клипов, записи новых песен, съемки новых, интересных шоу и ещё много чего интересного», - заверила подписчиков Любовь.

Фолловеры не остались в стороне и пожелали любимой артистке в комментариях крепкого здоровья и сил.

Ранее знаменитый юморист Евгений Петросян в беседе с журналистами ответил на сообщения о рождении у него ребенка.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья мои! Все события, которые происходили в последнее время, конечно же подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла ещё какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше???? Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Друзья, запомните! Ничто нас не сломает! Сегодня, я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить. За это время накопилось очень много работы, в ближайшее время меня ожидают съемки новых клипов, записи новых песен, съемки новых, интересных шоу и ещё много чего интересного! Сегодня утром, решила напомнить, и вам друзья, и своим близким, что я ещё и неплохой повар ???? Никакие невзгоды не смогут нас одолеть❤️ ⠀ #успенская #вафли #cook #beauty #morning #lifeisgood #жизньпрекрасна

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 23 Мар 2020 в 3:42 PDT

ЕЧ

Общество

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

ЦБ порекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов, а также ограничить выдачу наличных в ряде терминалов. Данные меры регулятор советует принять из-за распространения коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью