Любовь Успенская рассказала о том, что потеряла сознание и получила ушибы

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24 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram uspenskayalubov_official

Любовь Успенская заставила поволноваться поклонников. Женщина рассказала, как недавно она почувствовала себя плохо.

Звезда поделилась своим состоянием на странице в Instagram.

«Все события, которые происходили в последнее время, конечно, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла ещё какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше», - сообщила Успенская.

Но, несмотря на неудачи, певица не теряет оптимизма и напоминает подписчикам: жизнь прекрасна!

«Сегодня, я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить. За это время накопилось очень много работы, в ближайшее время меня ожидают съемки новых клипов, записи новых песен, съемки новых, интересных шоу и ещё много чего интересного», - заверила подписчиков Любовь.

Фолловеры не остались в стороне и пожелали любимой артистке в комментариях крепкого здоровья и сил.

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