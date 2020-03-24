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Евгений Петросян ответил на сообщения журналистов о рождении ребенка

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Евгений Петросян ответил на сообщения журналистов о рождении ребенка
Евгений Петросян, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Знаменитый юморист Евгений Петросян в беседе с журналистами ответил на сообщения о рождении у него ребенка. В минувший понедельник, 23 марта, в СМИ появились данные о пополнении в семье артиста.
 
Сообщалось, что ребенок якобы появился на свет в Объединенных Арабских Эмиратах, куда Евгений Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова недавно ездили.
 
В беседе с порталом teleprogramma.pro юморист отметил, что не хочет, чтобы журналисты и общественность обсуждали данную тему. "Потому что это совершенно не ваше дело", – подчеркнул Петросян. Он не стал опровергать или подтверждать сообщения журналистов.
ЕТ
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