Возлюбленная Петросяна отшутилась в ответ на вопросы о рождении ребенка

Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отшутилась в ответ на вопросы подписчиков о рождении ребенка. Ранее сегодня в СМИ появились данные о пополнении в семье известного артиста.

Брухунова не стала комментировать публикации, в которых сообщалось, что ребенок якобы появился на свет в одной из клиник Объединенных Арабских Эмиратов.

Татьяне поступило множество сообщений. Отвечая на вопрос пользовательницы @odegda_bolshix_razmerov, молодая женщина отметила, что о ее беременности и материнстве говорят уже три года. Подписчица @helenbarbarelen спросила, стала ли Брухунова матерю двойни или тройни, на что та отреагировала иронично: "Пятерни".

Впоследствии Татьяна опубликовала свой снимок с подписью: "Люди! Что с вами? Успокойтесь!" и добавила хэштег #коронавирусголовногомозга. Комментарии к этому посту женщина отключила.