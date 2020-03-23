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Возлюбленная Петросяна отшутилась в ответ на вопросы о рождении ребенка

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Возлюбленная Петросяна отшутилась в ответ на вопросы о рождении ребенка
Татьяна Брухунова, facebook.com/tatyana.bruhunova
Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отшутилась в ответ на вопросы подписчиков о рождении ребенка. Ранее сегодня в СМИ появились данные о пополнении в семье известного артиста.
 
Брухунова не стала комментировать публикации, в которых сообщалось, что ребенок якобы появился на свет в одной из клиник Объединенных Арабских Эмиратов.
 
Татьяне поступило множество сообщений. Отвечая на вопрос пользовательницы @odegda_bolshix_razmerov, молодая женщина отметила, что о ее беременности и материнстве говорят уже три года.  Подписчица @helenbarbarelen спросила, стала ли Брухунова матерю двойни или тройни, на что та отреагировала иронично: "Пятерни".
 
Впоследствии Татьяна опубликовала свой снимок с подписью: "Люди! Что с вами? Успокойтесь!" и добавила хэштег #коронавирусголовногомозга. Комментарии к этому посту женщина отключила.
 
 
 
 
 
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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)23 Мар 2020 в 10:38 PDT

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