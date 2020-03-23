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СМИ сообщают, что у Евгения Петросяна родился ребенок

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

СМИ сообщают, что у Евгения Петросяна родился ребенок
Евгений Петросян, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В понедельник, 23 марта, в средствах массовой информации появилась новость о том, что юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Эти данные журналистам предоставил источник в окружении артиста.
 
Как сообщил инсайдер изданию "СтарХит", ребенок появился на свет в одном из медицинских центров Объединенных Арабских Эмиратов, куда 74-летний Евгений Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова якобы отправились незадолго до важного события.
 
По словам источника, о пополнении в семье юморист и его избранница рассказали только самым близким людям. 
 
Отметим, что данная информация не является подтвержденной. Ни Петросян, ни Брухунова не прокомментировали эту новость – они тщательно охраняют свою личную жизнь от посторонних.
ЕТ
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