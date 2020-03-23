СМИ сообщают, что у Евгения Петросяна родился ребенок

В понедельник, 23 марта, в средствах массовой информации появилась новость о том, что юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Эти данные журналистам предоставил источник в окружении артиста.

Как сообщил инсайдер изданию " СтарХит ", ребенок появился на свет в одном из медицинских центров Объединенных Арабских Эмиратов, куда 74-летний Евгений Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова якобы отправились незадолго до важного события.

По словам источника, о пополнении в семье юморист и его избранница рассказали только самым близким людям.