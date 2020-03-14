Брухунова в отпуске с Петросяном рассказала о своей сбывшейся мечте

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14 марта 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

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Молодожены юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова проводят отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. Счастливая женщина, которой только что исполнился 31 год, написала о своей сбывшейся мечте, сидя на огромном верблюде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)13 Мар 2020 в 10:36 PDT

Татьяна и Евгений Ваганович публикуют в Инстаграм фото из отпуска. Они не только проводят время на пляже, но и совершают экскурсии. "Пустыня Руб-эль-Хали", - рассказал Петросян о месте, где они с Таней покатались на верблюдах. "Она находится и в Эмиратах, и в Саудовской Аравии. И, что интересное мне сказали, в каждом Эмирате песок в пустыне разного цвета. Горизонтальные и вертикальные снимки не уместились в одном репортаже, поэтому публикую сегодня первый, завтра второй", - узнал Петросян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)13 Мар 2020 в 10:09 PDT

"Евгений Ваганович!!!! Добрый день!!!! Сильно жарко????", - интересуются фолловеры.

Ранее юморист выложил фото с оголенными ногами и торсом. Дамы-подписчицы восхитились, какие у него гладкие ноги.