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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Евгений Петросян, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова одновременно выкладывают в социальных сетях фото с отдыха. Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.
У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.

Татьяна указала, что она находится в ОАЭ, в Дубае. Она загорает в слитном купальнике, закрывая лицо полями шляпки. Фолловерам нравится ее черный купальник с мордочкой котика.

 
 
 
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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)12 Мар 2020 в 10:46 PDT


Наслаждается солнцем и юморист. "Расслабон", - пишет Петросян под фото, на котором он запечатлен с обнаженным торсом. Некоторые подписчицы набросились на Петросяна с критикой, что он оголился. Интересно, а во что он должен быть одет на пляже?

 
 
 
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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)12 Мар 2020 в 4:24 PDT

Мужчина и женщина не комментирую свои отношения. СМИ пишут, что Евгений Ваганович после оформления развода с Еленой Степаненко через несколько месяцев, в декабре прошлого года, женился на Татьяне Брухуновой.

Говорят, Петросян балует Татьяну роскошныи подарками. Возможно, поездка на отдых - очередной подарок Брухуновой.

Недавно Елена Григорьевна призналась, что она желает всего хорошего бывшему мужу и молится за него.

 

ИЧ

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