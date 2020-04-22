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Данила Козловский обратился к поклонникам в связи с распространением COVID-19

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Данила Козловский обратился к поклонникам в связи с распространением COVID-19
Данила Козловский, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актер, звезда фильма "Легенда №17" Данила Козловский призвал своих поклонников во время пандемии коронавируса нового типа максимально ограничить контакты с внешним миром и подумать об уязвимых людях.

В настоящий момент Данила, его возлюбленная Ольга Зуева и их дочь Ода Валентина находятся в Соединенных Штатах. 

Козловский подчеркнул, что сейчас фраза "мойте руки" из обычной рекомендации превратилась в важное и необходимое условие для сохранения здоровья. Актер заметил, что если собственная жизнь для того или иного человека не представляет особой ценности и он уверовал в свою "неприкасаемость", то ему следует вспомнить, что вокруг находятся люди старшего поколения, которые попали в зону риска. Именно поэтому очень важно соблюдать правила гигиены и самоизоляции, а также следить за своим состоянием.

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