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Ольга Зуева назвала необычное имя, которым они с Данилой Козловским назвали дочь

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Зуева назвала необычное имя, которым они с Данилой Козловским назвали дочь
Фото из соцсетей, Instagram _olyazueva

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые стали родители в конце февраля. Звездная пара не стала делать тайну из пола ребенка, но имя малышки оставалось неизвестным.

Однако недавно Ольга все-таки раскрыла интригу. Молодая мама выложила в Instagram фото с девочкой, под которым и рассказала, как зовут их наследницу. Актеры выбрали непростое имя для девочки, при этом они не ограничились одним: дочку назвали двойным именем.

«Ее зовут Ода Валентина», — сообщила счастливая Зуева.

Фолловеры неоднозначно восприняли новость. Одним имя понравилось, другие же посчитали, что можно было бы назвать ребенка немного проще.

Ранее бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева подвергла жесткой критике актера Ивана Охлобыстина, который посетил храм на Пасху, хотя в его семье ранее был выявлен случай заражения COVID-19.

 

 
 
 
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Её зовут Ода Валентина ❤️ I’m falling to pieces every time I say her name... Oda Valentine #ODA

Публикация от Film Director/ Muse (@_olyazueva) 18 Апр 2020 в 10:45 PDT

ЕЧ

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