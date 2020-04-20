Ольга Зуева назвала необычное имя, которым они с Данилой Козловским назвали дочь

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые стали родители в конце февраля. Звездная пара не стала делать тайну из пола ребенка, но имя малышки оставалось неизвестным.
Однако недавно Ольга все-таки раскрыла интригу. Молодая мама выложила в Instagram фото с девочкой, под которым и рассказала, как зовут их наследницу. Актеры выбрали непростое имя для девочки, при этом они не ограничились одним: дочку назвали двойным именем.
«Ее зовут Ода Валентина», — сообщила счастливая Зуева.
Фолловеры неоднозначно восприняли новость. Одним имя понравилось, другие же посчитали, что можно было бы назвать ребенка немного проще.
Ранее бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева подвергла жесткой критике актера Ивана Охлобыстина, который посетил храм на Пасху, хотя в его семье ранее был выявлен случай заражения COVID-19.
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Её зовут Ода Валентина ❤️ I’m falling to pieces every time I say her name... Oda Valentine #ODA