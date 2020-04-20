Ольга Зуева назвала необычное имя, которым они с Данилой Козловским назвали дочь

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 апреля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram _olyazueva

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые стали родители в конце февраля. Звездная пара не стала делать тайну из пола ребенка, но имя малышки оставалось неизвестным.

Однако недавно Ольга все-таки раскрыла интригу. Молодая мама выложила в Instagram фото с девочкой, под которым и рассказала, как зовут их наследницу. Актеры выбрали непростое имя для девочки, при этом они не ограничились одним: дочку назвали двойным именем.

«Ее зовут Ода Валентина», — сообщила счастливая Зуева.

Фолловеры неоднозначно восприняли новость. Одним имя понравилось, другие же посчитали, что можно было бы назвать ребенка немного проще.

Ранее бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева подвергла жесткой критике актера Ивана Охлобыстина, который посетил храм на Пасху, хотя в его семье ранее был выявлен случай заражения COVID-19.