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Водонаева высказалась о посещении храма Охлобыстиным, в семье которого нашли COVID-19

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Водонаева высказалась о посещении храма Охлобыстиным, в семье которого нашли COVID-19
Алена Водонаева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева подвергла жесткой критике актера Ивана Охлобыстина, который посетил храм на Пасху, хотя в его семье ранее был выявлен случай заражения COVID-19.

Водонаева заявила, что сама уже 38 дней соблюдает режим самоизоляции, поэтому "звереет", когда узнает о нарушениях. Алена напомнила, что две недели назад в семье Ивана Охлобыстина обнаружили коронавирус нового типа, однако он не счел нужным пропустить пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией, расположенном в самом центре Москвы.

"Тьфу, как же противно!", – заключила бывшая участница "Дома-2".

ЕТ

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