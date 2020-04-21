Актер Константин Смолкин рассказал о романе с «Жанной Аркадьевной»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 апреля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Борис Смолкин, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Актер Борис Смолкин, который прославился после роли «дворецкого» в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал слухи о его романе с коллегой Ольгой Прокофьевой – «финансовым директором Жанной Аркадьевной». Известно, что у героев были постоянные перепалки, а иногда проскальзывала романтика.

«Я-то знаю, что у нас был роман с Жанной Аркадьевной. Меня допытывали уже после окончания выхода «Моей прекрасной няни» на кинофестивалях: «Почему вы издеваетесь над Жанной Аркадьевной?». Я всегда отвечаю: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косу, чтобы она обратила на вас внимание», - высказал Смолкин в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Сама Прокофьева отметила, что иного лет (с 2004 года) находится с актером в дружеских отношениях и до сих пор поддерживает хорошее общение: «Мы с Борисом всегда говорили на одном языке. Я всегда восхищалась им».

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Ранее Филипп Киркоров рассказал, из-за чего произошел разлад в отношениях с Аллой Пугачевой.