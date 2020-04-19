Киркоров назвал причину развода с Аллой Пугачевой: «Я же безумно ее любил»

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19 апреля 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Филипп Киркоров и Алла Пугачева, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился историей из-за чего произошел разлад в отношениях с Аллой Пугачевой много лет назад. Об этом артист рассказал в фильме «Моя жена — Алла Пугачева» на «Первом канале».

«Надо было больше уделять внимания этой женщине, я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», - поделился Киркоров на съемках кинокартины.

При этом певец рад, что в жизни Примадонны появился такой мужчина, как Максим Галкин. Он считает, что сейчас Пугачева выглядит по-настоящему счастливой.

Однако сейчас Киркоров и Пугачева находятся в дружеских отношениях, а супруг знаменитости нормально относится к их общению.

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