Киркоров назвал причину развода с Аллой Пугачевой: «Я же безумно ее любил»

Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился историей из-за чего произошел разлад в отношениях с Аллой Пугачевой много лет назад. Об этом артист рассказал в фильме «Моя жена — Алла Пугачева» на «Первом канале».
«Надо было больше уделять внимания этой женщине, я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», - поделился Киркоров на съемках кинокартины.
При этом певец рад, что в жизни Примадонны появился такой мужчина, как Максим Галкин. Он считает, что сейчас Пугачева выглядит по-настоящему счастливой.
Однако сейчас Киркоров и Пугачева находятся в дружеских отношениях, а супруг знаменитости нормально относится к их общению.
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