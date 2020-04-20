Оксана Самойлова отметила 2 месяца сына и показала подросшего малыша

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20 апреля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram samoylovaoxana

18 февраля в Майами у рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Долгожданного мальчика назвали Давидом. Недавно Самойлова отметила два месяца малыша.

В своем Instagram Оксана опубликовала нежное фото с мальчиком на фоне праздничных воздушных шаров и поделилась с подписчиками своими эмоциями.

«Сегодня этому сладкому человеку 2 месяца. Мой подарок с небес. Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передает мне. Он пришел в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас. Я не знаю, какова его миссия и предназначение, но оно у него определенно есть и сейчас оно очень тесно связано со мной. И я до сих пор не могу поверить, что у меня есть сын! Мальчик, мужчина. И я его очень люблю»,- написала счастливая мама.

Фолловеры с радостью поздравили с этим событием девушку и ее ребенка. В комментариях поклонники оставили много теплых слов с пожеланиями здоровья и всего самого наилучшего.

Ранее Ольга Зуева назвала необычное имя, которым они с Данилой Козловским назвали дочь.