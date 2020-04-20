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Оксана Самойлова отметила 2 месяца сына и показала подросшего малыша

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Самойлова отметила 2 месяца сына и показала подросшего малыша
Фото из соцсетей, Instagram samoylovaoxana

18 февраля в Майами у рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок. Долгожданного мальчика назвали Давидом. Недавно Самойлова отметила два месяца малыша.

В своем Instagram Оксана опубликовала нежное фото с мальчиком на фоне праздничных воздушных шаров и поделилась с подписчиками своими эмоциями.

«Сегодня этому сладкому человеку 2 месяца. Мой подарок с небес. Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передает мне. Он пришел в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас. Я не знаю, какова его миссия и предназначение, но оно у него определенно есть и сейчас оно очень тесно связано со мной. И я до сих пор не могу поверить, что у меня есть сын! Мальчик, мужчина. И я его очень люблю»,- написала счастливая мама.

Фолловеры с радостью поздравили с этим событием девушку и ее ребенка. В комментариях поклонники оставили много теплых слов с пожеланиями здоровья и всего самого наилучшего.

Ранее Ольга Зуева назвала необычное имя, которым они с Данилой Козловским назвали дочь. 

 

 
 
 
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Сегодня этому сладкому человеку 2 месяца)))мой подарок с небес ))я не знаю как объяснить это словами ,но я каждой клеточкой тела чувствую его силу и эту силу он передаёт мне.он пришёл в этот мир не раньше и не позже,а именно сейчас.я не знаю какова его миссия и предназначение,но оно у него определенно есть и сейчас оно очень тесно связано со мной. И я до сих пор не могу поверить что у меня есть сын)))мальчик,мужчина ))и я его очень люблю )))????

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 18 Апр 2020 в 4:48 PDT

ЕЧ
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