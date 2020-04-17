Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Алла Пугачева выложила в соцсети снимок и поблагодарила всех за поздравления с днем рождения

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева выложила в соцсети снимок и поблагодарила всех за поздравления с днем рождения
Фото из соцсетей, Instagram alla_orfey

Алла Пугачева 15 апреля  отпраздновала свой 71-й день рождения. Праздник она провела в семейном кругу вместе с любимым мужем Максимом Галкиным и наследниками Лизой и Гарри.

Первыми женщину поздравили  супруг и дети.  Мальчик и девочка прочли маме стих и подарили два букета. Певица не смогла сдержать слез, задувая свечи на именинном торте.

А уже после торжества Пугачева выложила фото, под которым поблагодарила всех за теплые слова.

Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8 ой десяток. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ», — написала Примадонна.

Снимок вызвал всеобщее восхищение фолловеров. Они пожелали в комментариях артистке крепкого здоровья и всего наилучшего.

Ранее народный артист Украины Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился с поклонниками архивным снимком Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

 

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Жива,здорова,счастлива!Пошла на 8 ой десяток.СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ.❤️❤️❤️❤️

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 15 Апр 2020 в 10:45 PDT

ЕЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью