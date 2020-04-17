Алла Пугачева выложила в соцсети снимок и поблагодарила всех за поздравления с днем рождения

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17 апреля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram alla_orfey

Алла Пугачева 15 апреля отпраздновала свой 71-й день рождения. Праздник она провела в семейном кругу вместе с любимым мужем Максимом Галкиным и наследниками Лизой и Гарри.

Первыми женщину поздравили супруг и дети. Мальчик и девочка прочли маме стих и подарили два букета. Певица не смогла сдержать слез, задувая свечи на именинном торте.

А уже после торжества Пугачева выложила фото, под которым поблагодарила всех за теплые слова.

Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8 ой десяток. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ», — написала Примадонна.

Снимок вызвал всеобщее восхищение фолловеров. Они пожелали в комментариях артистке крепкого здоровья и всего наилучшего.

Ранее народный артист Украины Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился с поклонниками архивным снимком Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.