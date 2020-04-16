Андрей Данилко показал необычный снимок Аллы Пугачевой в бочке

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16 апреля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Верка Сердючка и Алла Пугачева, Gennadii Usoev/Russian Lookgloballookpress.com

Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился с поклонниками архивным снимком Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Так, исполнитель поздравил певицу с Днем рождения.

На фотографии Алла Пугачева изображена в бочке, которая закопана в землю. При этом видно только улыбчивое, совсем молодое, лицо знаменитости.

К поздравлениям присоединились и подписчики артиста.

Отмечается, что Верка Сердючка и Примадонна не раз выходили вместе на сцену во время творческих мероприятий.

Напомним, что 15 апреля легендарной певице исполнился 71 год. Супруг Максим Галкин и двойняшки Лиза и Гарри трогательно поздравили маму с букетом цветов и тортом.