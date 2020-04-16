Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Андрей Данилко показал необычный снимок Аллы Пугачевой в бочке

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Андрей Данилко показал необычный снимок Аллы Пугачевой в бочке
Фото: Верка Сердючка и Алла Пугачева, Gennadii Usoev/Russian Lookgloballookpress.com

Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, поделился с поклонниками архивным снимком Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Так, исполнитель поздравил певицу с Днем рождения.

На фотографии Алла Пугачева изображена в бочке, которая закопана в землю. При этом видно только улыбчивое, совсем молодое, лицо знаменитости.

К поздравлениям присоединились и подписчики артиста. 

Отмечается, что Верка Сердючка и Примадонна не раз выходили вместе на сцену во время творческих мероприятий.

Напомним, что 15 апреля легендарной певице исполнился 71 год. Супруг Максим Галкин и двойняшки Лиза и Гарри трогательно поздравили маму с букетом цветов и тортом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)15 Апр 2020 в 6:26 PDT

БА

В мире

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии COVID.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью