Гарри и Лиза Галкины поздравили звездную маму с днем рождения

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15 апреля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram maxgalkinru

Алла Пугачева сегодня отмечает день рождения. Певица отметила праздник в семейном кругу. Двойняшки Лиза и Гарри трогательно поздравили маму.

В честь 71-летия родные устроили для народной артистки яркий праздник. Максим Галкин поделился роликом с торжества в своем Instagram.

Пугачеву на кухне ждали дети с воздушными шарами, букетами цветов и тортом. Лиза и Гарри прочитали Алле Борисовне стихотворение с пожеланиями. Кроме того, сын и дочь певицы показали Примадонне свой рисунок. От таких теплых поздравлений она не смогла сдержать слез.

Ранее Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия песней поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.