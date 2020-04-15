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Гарри и Лиза Галкины поздравили звездную маму с днем рождения

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Гарри и Лиза Галкины поздравили звездную маму с днем рождения
Фото из соцсетей, Instagram maxgalkinru

Алла Пугачева сегодня отмечает день рождения. Певица отметила праздник в семейном кругу. Двойняшки Лиза и Гарри трогательно поздравили маму. 

В честь 71-летия родные устроили для народной артистки яркий праздник. Максим Галкин поделился роликом с торжества в своем Instagram.

Пугачеву на кухне ждали дети с воздушными шарами, букетами цветов и тортом. Лиза и Гарри прочитали Алле Борисовне стихотворение с пожеланиями. Кроме того, сын и дочь певицы показали Примадонне свой рисунок. От таких теплых поздравлений она не смогла сдержать слез. 

Ранее Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия песней поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.

 

 
 
 
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С днём рождения, любимая!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2020 в 12:30 PDT

ЕЧ

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