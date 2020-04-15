Гарри и Лиза Галкины поздравили звездную маму с днем рождения

Алла Пугачева сегодня отмечает день рождения. Певица отметила праздник в семейном кругу. Двойняшки Лиза и Гарри трогательно поздравили маму.
В честь 71-летия родные устроили для народной артистки яркий праздник. Максим Галкин поделился роликом с торжества в своем Instagram.
Пугачеву на кухне ждали дети с воздушными шарами, букетами цветов и тортом. Лиза и Гарри прочитали Алле Борисовне стихотворение с пожеланиями. Кроме того, сын и дочь певицы показали Примадонне свой рисунок. От таких теплых поздравлений она не смогла сдержать слез.
Ранее Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия песней поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
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