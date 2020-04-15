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Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия песней поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия песней поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения
Алла Пугачева, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В среду, 15 апреля, примадонна российской эстрады Алла Пугачева празднует день рождения. Одними из первых артистку с 71-летием поздравили ее дочь Кристина Орбакайте и восьмилетняя внучка Клавдия.

Орбакайте выразила сожаление в связи с тем, что из-за режима самоизоляции она не может в этот радостный день быть рядом с матерью и прижаться к ней. Кристина решила порадовать родительницу музыкальным номером, в котором активное участие приняла ее дочка.

Клавдия вместе со звездной мамой исполнила песню в честь своей бабушки. "Звезда! Гори, гори, наша звезда. Гори, гори, звезда, тебя мы поздравляем!" – спели дочь и внучка Аллы Борисовны.

 

 
 
 
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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)14 Апр 2020 в 10:46 PDT

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