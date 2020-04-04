Подольская рассказала, почему у нее не сложились отношения с Примадонной

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4 апреля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Фото: соцсети

Певица Наталья Подольская рассказала, что их отношения с Аллой Пугачевой изначально не заладились – она не понравилась Примадонне с первой встречи, которая состоялась в 2004 году на «Фабрике звезд».

Подольская заявила, что Пугачевой не хватило блеска в глазах молодой исполнительницы. Девушка отметила, что это субъективное восприятие каждого.

«Алле Пугачевой не хватало блеска в моих глазах. Я очень много уделяла внимания технике, мне было важно петь круто и профессионально. Алле Борисовне от меня не хватало душевного выражения. Я была юная и неопытная и эту сторону не могла показать», - сказала Подольская.