Шнуров объяснил, как пережить самоизоляцию: «Напряженность в размере одной квартиры будет взрываться страшным образом»

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16 апреля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: Сергей Шнуров, АГН Москва/globallookpress.com

Известный российский музыкант Сергей Шнуров дал советы, как пережить режим самоизоляции без ущерба для психики. По его словам, в длительном нахождении дома есть как плюсы, так и минусы.

«Сейчас я себя чувствую, как будто советский инженер оказался в доме отдыха, и сколько продлится эта путевка – непонятно. Но в то же время можно заняться процедурами, почитать необязательную литературу и посмотреть на жизнь несколько сбоку, что всегда полезно», - высказал артист.

Шнуров предложил россиянам заняться самообразованием и следить за отраслями, которые будут развиваться. При этом он обеспокоен ростом преступности, который может произойти из-за ограничительных мер.

«Люди начнут друг друга убивать и поедать во всех смыслах … Это психически не уравновешивает никак … Эта социальная напряженность в размере одной квартиры будет взрываться страшным образом», - пояснил он.

Сам музыкант планирует стать продюсером фильмов, сериалов или реалити-шоу и уже сейчас ведет переговоры с Интернет-платформами.

Ранее Сергей Шнуров объяснил заражен он коронавирусом или нет.