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Шнуров пошутил о заражении коронавирусом

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Шнуров пошутил о заражении коронавирусом
Фото: соцсети

Сергей Шнуров признался, что его заявление о том, что он болен коронавирусом, оказалось не более чем шуткой. Ранее артист в беседе с Александром Кержаковым сказал, что заразился COVID-19.

«Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу», - передал слова Шнурова его представитель.

Он отметил, что подобные новости о болезнях публичных людей должны сообщаться официально, а не во время прямой трансляции в Instagram-аккаунте.

АБ

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