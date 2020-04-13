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Шнуров высмеял в стихах запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Шнуров высмеял в стихах запрет на ввоз дешевого бензина в Россию
Фото: Сергей Шнуров, Instagram

Известный российский музыкант Сергей Шнуров раскритиковал предложение правительства о запрете ввозить дешевый бензин на территорию России из-за границы. Однако глава Минэнерго Александр Новак назвал это вынужденной антикризисной  мерой на полгода.

«Не строй ты из себя лося,//А то возьмут ружо.//Куда ты ехать собралсЯ? Приехали ужо.//Зачем тебе вообще бензин?//Можно в долги залезть.//Иди в ближайший магазин,//Пока бабосы есть.//К нам половец ходил с мечом!//С бензином лезут псы! …», - иронично высказал исполнитель в своем микроблоге в Instagram. 

Ранее Новак объяснил, как изменятся цены на автомобильное топливо в России в 2020 году.

БА

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