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Новак дал прогноз, как изменятся цены на бензин

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Новак дал прогноз, как изменятся цены на бензин
pixabay.com

Рост цен на топливо в Российской Федерации в 2020 году будет не выше инфляции, вполне вероятно сохранение на текущем уровне, заявил сегодня министр энергетики Александр Новак.

"За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли примерно на 2% год к году, это за 2019 год. На дизельное топливо примерно на том же уровне - ниже уровня инфляции", - сообщил Новак.

Запрет на ввоз дешевого бензина в страну  - антикризисная мера на полгода, она вынужденная, сказал министр в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". 

Новак также рассказал, как долго может продлиться неблагополучная ситуация на нефтяном рынке.

НС

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