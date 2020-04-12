Новак рассказал, когда закончится неблагополучная ситуации на нефтяном рынке

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 апреля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак рассказал, как долго может продлиться неблагополучная ситуация на нефтяном рынке.

По словам министра, ситуация может начать восстанавливаться не раньше следующего года. «Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае», - считает он.

Новак отметил, что спрос на нефть будет расти медленнее, чем это происходило до кризиса. При этом он выразил надежду, что в скором времени сделка ОПЕК+ будет полностью согласована и подписана.