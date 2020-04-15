Влад Топалов признался, что не может понять сына

5 декабря 2018 года супруга Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, подарила ему наследника Майкла. Счастливый отец часто радует поклонников фотографиями с мальчиком.
Недавно Топалов выложил в своем Instagram забавное фото, на котором они с сыном сидят на полу. Влад пожаловался фолловерам, что никак не может найти с сыном общий язык.
«Я вообще его не понимаю… Это так грустно…», — написал певец.
Подписчики поспешили успокоить артиста, объяснив, что главное для ребенка сегодня — максимум заботы и участия.
«Еще немного и только вы и будете его понимать! И всем переводить!»- написала пользователь Cashakrivova.
«Это нормально. Дальше – еще интереснее и непонятнее», - поддержала Alenashepenko.
«Все приходит с опытом», - заверила Neirologoped.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фото из семейного альбома, на котором она запечатлена после своего первого в жизни сольного концерта. Такой Анастасия была в 1999 году.
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Я вооообщеееее его не понимаю???????????????????????????????????????????????????????? Это так грустно...... ????