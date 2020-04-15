Влад Топалов признался, что не может понять сына

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15 апреля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram vladtopalovofficial

5 декабря 2018 года супруга Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, подарила ему наследника Майкла. Счастливый отец часто радует поклонников фотографиями с мальчиком.

Недавно Топалов выложил в своем Instagram забавное фото, на котором они с сыном сидят на полу. Влад пожаловался фолловерам, что никак не может найти с сыном общий язык.

«Я вообще его не понимаю… Это так грустно…», — написал певец.

Подписчики поспешили успокоить артиста, объяснив, что главное для ребенка сегодня — максимум заботы и участия.

«Еще немного и только вы и будете его понимать! И всем переводить!»- написала пользователь Cashakrivova.

«Это нормально. Дальше – еще интереснее и непонятнее», - поддержала Alenashepenko.

«Все приходит с опытом», - заверила Neirologoped.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фото из семейного альбома, на котором она запечатлена после своего первого в жизни сольного концерта. Такой Анастасия была в 1999 году.