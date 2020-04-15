Как изменилась Анастасия Волочкова за 20 лет

Анастасия Волочкова опубликовала фото из семейного альбома, на котором она запечатлена после своего первого в жизни сольного концерта. Такой Анастасия была в 1999 году.
Концерт балерины, как она сама говорит, такой первый вообще в истории балетного искусства, прошёл в Театре на Таганке в Москве.
В столицу Волочкова приехала из Петербурга. Она вспомнила, что тогда с мамой они снимали однокомнатную квартиру на Ул. Полянка.
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Там и была сделана эта фотография. Комментарии к этому фото Анастасия отключила.
Но хейтеры успели оценить юную Волочкову и высказаться: «Какая необыкновенная красавица была, что же она с собой сделала, Боже мой», «Какая красивая…», «Так изменилась, это просто невероятно!»
А сегодня Настя показала фото с Аллой Пугачевой, у которой сегодня день рождения.
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