Том Хэнкс с супругой стали донорами крови для создания вакцины от коронавируса

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15 апреля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон решили сдать кровь в качестве доноров для разработки вакцины от CОVID-19. Предполагается, что антитела в крови переболевших коронавирусом помогут в создании лекарства.

«Нам интересно узнать, помогут ли наши антитела в разработке вакцины и сможем ли мы сдать плазму крови», - ранее рассказала Уилсон.

Она также отметила, что во время болезни ощущала себя «очень уставшей, у нее все болело, и ей не хотелось, чтобы до нее дотрагивались». При этом Том Хэнкс перенес коронавирусную инфекцию без потери вкуса и обоняния и с более низкой температурой.